Антикоррупционный суд начал рассмотрение дела экс-чиновников "Укрзализныци"

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook, передает БизнесЦензор.

"В среду, 25 сентября 2019 года, в Высшем антикоррупционном суде с участием прокуроров САП состоялось подготовительное судебное заседание по делу об обвинении бывших исполняющего обязанности начальника и начальника одного из отделов филиала "Центр управления промышленностью" АО "Укрзализныця" в злоупотреблениях, которые нанесли почти 27 млн грн убытков. Так, на заседании коллегия судей ВАКС рассмотрела и удовлетворила ходатайство стороны защиты о переносе рассмотрения в указанном производстве", - сказано в сообщении.

Следующие заседания запланированы на 14:00 15 октября 2019 года и 9:30 29 октября 2019 года.

В рамках досудебного расследования установлено, что в конце 2015 года исполняющий обязанности начальника филиала "ЦУП", вступив в сговор с начальником шпального отдела, без проведения соответствующих тендерных процедур заключил с ЧАО "Коростенский завод железобетонных шпал" финансово-хозяйственные сделки в интересах ряда частных обществ.

В дальнейшем во исполнение этих сделок были потрачены денежные средства "Укрзализныци" в сумме 152 млн грн, из которых почти 27 млн грн безвозвратно выбыло из активов компании, поскольку их предметом была закупка метизной продукции по ценам, которые более чем на 30% выше рыночных.

Действия должностных лиц инкриминированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

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