Крупнейший украинский переработчик фруктов открыл новый завод на Львовщине. ФОТО

Как передает БизнесЦензор, об этом собственник группы T.B.Fruit Тарас Барщовский сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Мы начали производство пектина! Новый завод, который мы строили 2 года, запущен! Мощность производства 3000 тонн яблочного пектина в год", – сообщил бизнесмен.

Барщовский отметил, что в мире производится всего 40-45 тыс. тонн цитрусового и яблочного пектина.

"Этот "клуб" производителей, насчитывает всего 7 компаний, среди них: CP Kelco, Cargill, DuPont, H&Fox... И только две из них производят яблочный пектин. TB Fruit стал третьим в мире производителем яблочного пектина", – добавил предприниматель.

Как сообщалось, T.B.Fruit оценивала инвестиции в первую линию этого завода в 20 млн евро. Всего компания планирует три таких линии.

Общая мощность завода по производству пектина в Украине составит 5 тыс. тонн в год, что составляет 8% мирового потребления этого продукта. Общая сумма инвестиций во все три линии - около 50 млн евро.

Группа компаний T.B.Fruit создана в июле 2011 года после объединения всех активов бизнесмена Тараса Барщовского: "Яблуневый дар", польские плодоперерабатывающие заводы T.B.Fruit Dwikozy и T.B.Fruit Annopol, ООО "Танк Транс Украина" и Tank Trans Polska, занимающихся внутренними и международными перевозками наливных грузов автоцистернами, а также садоводческий комплекс "Т.Б. Сад".

T.B.Fruit владеет восемью заводами по производству соковых концентратов соков прямого отжима, фруктовых пюре и замороженных фруктов и овощей в Украине, Молдове, Польше.

В Украине T.B.Fruit производит соки под ТМ Galicia.

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