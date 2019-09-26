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26.09.19 17:32

Собранный урожай зерна превысил 45 миллионов тонн, – Минагрополитики

По состоянию на 26 сентября украинские аграрии собрали зерновых и зернобобовых культур на площади 11,1 млн га, или 72% к прогнозу, и намолотили 45,1 млн тонн зерна при средней урожайности 40,8 ц/га.

Собранный урожай зерна превысил 45 миллионов тонн, – Минагрополитики

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает БизнесЦензор.

В том числе:

Кроме того, подсолнечника обмолочено на площади 4,2 млн га, или 71% и собрано 9,6 млн тонн зерна при средней урожайности 23,0 ц/га. Сои обмолочено на площади 867 тыс. га, или 55% к прогнозу, и собрано 2 млн га зерна при средней урожайности 23,4 ц/га. Сахарной свеклы собрано 1,6 млн тонн с площади 36 тыс. га, или 17% к прогнозу, при средней урожайности 445 ц/га.

По проведению осенней посевной кампании, то на эту дату посеяно 2,9 млн га площади озимыми зерновыми, или 39% к прогнозу, из них посеяно:

Кроме того, озимый рапс при прогнозируемой площади 1,1 млн га посеяно 994 тыс. га, или 93% к прогнозу.

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