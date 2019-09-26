СБУ задержала группировку "черных" регистраторов (обновлено)

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

"В рамках уголовного производства правоохранители установили, что организовал и возглавил группу в 2015 году житель Киева, который ранее специализировался на хакерских атаках на Государственные реестры Украины. Он привлек в ее состав бывших работников органов государственной исполнительной службы, юстиции, госрегистраторов и высококвалифицированных хакеров", – сказано в сообщении.

По данным следствия, за денежное вознаграждение в размере $7-50 тыс. члены группы выполняли заказы как частных лиц, так и рейдерских группировок.

В частности, злоумышленниками перерегистрировали движимое и недвижимое имущество, незаконно снимали или накладывали арест, обеспечивали незаконную передачу корпоративных прав.

Для получения доступа в Государственные реестры хакеры рассылали на электронные адреса, в частности государственных и частных нотариусов, государственных регистраторов письма якобы от государственных и контролирующих органов файлы с вредоносным программным обеспечением. После открытия электронных писем злоумышленники похищали логины и пароли, ключи доступа. Это давало им возможность удаленно управлять компьютером и передавать файлы на сервер в сети "Интернет".

Затем, используя полученные инструменты доступа, хакеры несанкционированно проводили незаконные регистрационные действия.

Как отмечают в СБУ, злоумышленников удалось обнаружил в рамках спецоперации по пресечению рейдерского захвата сети автозаправок. В рамках этого дела проведено почти 40 санкционированных обысков по месту жительства и автотранспорта фигурантов дела. В ходе следственных действий изъяты мобильные терминалы, компьютерная техника, банковские карточки с доказательствами противоправной деятельности.

Полученные в ходе обысков доказательства стали основанием для процессуального задержания черных регистраторов в Киеве согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"При этом члены группировки оказали активное сопротивление стражам порядка", – отмечается в сообщении.

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Как отмечают в пресс-службе Генпрокуратуры, с целью конспирации злоумышленники совершали незаконные действия в лесу недалеко от города Киева, где участники группы имели тайник, в котором хранили ноутбук и мобильный телефон для доступа к сети Интернет.

"В ходе своей деятельности они всегда пользовались резиновыми перчатками, а для подключения к Интернету использовали сим-карты, которые после каждого сеанса связи уничтожали", – уточнили в ГПУ.

Задержанным инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 255 (создание преступной организации), ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) и ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Сейчас судом решается вопрос о применении к подозреваемым меры пресечения.

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