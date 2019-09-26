Столичное коммунальное предприятие продает проездные в 2 раза дороже цены закупки

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году должны поставить 1,5 млн бесконтактных карточек максимум по 28,65 грн за штуку.

Напомним, электронный билет "Kyiv Smart Card" продается по 50 грн за штуку.

В частности, заказаны карточки MifarePlus SE 1K или MifarePlus S 2K в 42 различных вариантах: со штрих-кодом и/или скретч-полем с пин-кодом и/или дополнительной персонализацией шрифтом Брайля или полипропиленовым пакетиком опционально вместе с рекламным материалом.

Цены вариантов несколько различаются, но общая стоимость рассчитана по самой высокой цене.

Год назад, в октябре 2018 года, "ГИВЦ" заказывал у ООО "Предприятие "Пластик Карта" карточки MifarePlus S 2K в разных вариантах по одинаковой цене 33,6 грн. Это на 17% дороже, однако тогда заказ был в триста раз меньше – всего 5 тысяч штук.

Гарантийный срок составляет три года, а срок наложенной оплаты – 30 банковских дней.

Цена сделки на 18% ниже ожидаемой стоимости закупки в 52,5 млн грн.

Столичный победитель тендера "Компания "Спекл" принадлежит Юлии Чужик и директору Татьяне Шевченко. С 2014 года компания получила подрядов на 86,7 млн грн, из которых этот – самый крупный.

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К аукциону не допустили вышеупомянутую компанию "Пластик Карта". Основанием для ее отклонения стала указанная в технических требованиях цена, которую было видно всем до аукциона, а также какое-то несоответствие банковской гарантии требованиям тендерной документации.

Единственным допущенным конкурентом было ДочП "Полиграфический комбинат "Заря" из консорциума "ЕДАПС", которое ранее было записано на кипрскую "Балладхилл Холдингз Лимитед", а ныне принадлежит представителю консорциума Валерию Эфросу через ООО "Управление материально-технического обеспечения "Энергокомплект".

Полиграфкомбинат "Заря" имеет общие номер телефона и адрес по ул. Луговая, 1-А с ПАО "Киевская полиграфическая фабрика "Заря". Конечным бенефициаром фабрики является Никита Аксенов, но раньше она была заведена на кипрские "Палмсайд Холдингс Лимитед", "Пинкрим Холдингс Лимитед", "Плейссайд Холдингс Лимитед" и "Песцино Холдингс Лимитед". Эти же офшоры контролировали ПАО "Печать-оборудование" и прекращенное ООО "Энергия-Т", возглавляемые Олегом Богдановичем Деревянко – братом экс-нардепа Юрия Богдановича Деревянко, который в свое время был советником Михаила Саакашвили.

Кроме того, компанию "Песцино Холдингс Лимитед" в наблюдательном совете фабрики "Заря" представляла Виктория Денисюк. На выборах 2012 года она была доверенным лицом Богданы Андросовой – юристки, которая работала в благотворительном фонде Юрия Деревянко.

Как сообщалось, в Киеве с 1 ноября планируют прекратить продажу бумажных билетов в наземном транспорте, а в метрополитене – жетонов и зеленых бесконтактных карт.

При этом власти города обещают, что с 1 ноября киевляне смогут платить за проезд в наземном транспорте с помощью обычной банковской карточки. На сегодня банковская карта тестируется в системе.

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