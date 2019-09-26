Крюковский вагоностроительный завод выплатит 200 миллионов дивидендов в начале октября

Согласно публикации в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение принято 24 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, собрание акционеров КВСЗ 23 апреля приняло решение выплатить дивиденды в размере 1,75 грн на одну акцию, направив на эти цели 200,7 млн грн из полученной в 2018 году чистой прибыли в размере 487,25 млн грн (до этого в течение шести лет дивиденды не начислялись и не выплачивались).

По данным предприятия, по состоянию на 31 марта 2019 года в числе акционеров ПАО – эстонские AS Skinest Finants (25% уставного капитала) и Osauhing DELANTINA (25%), OW Capital Management GmbH (Австрия, 25%) и зарегистрированная в Великобритании Transbuilding Service Limited (19,17%).

В то же время бенефициарными владельцами (контролерами), совокупно владеющими более 90% акций компании, являются глава набсовета В.Приходько, Приходько Н.В. (совпадает с инициалами жены), а также эстонский бизнесмен Олег Осиновский и председатель совета директоров российского производителя вагонов "Завод металлоконструкций" (Саратовская область) Станислав Гамзалов.

КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.

В 2018 году завод увеличил чистую прибыль на 46,7% к 2017 году – до 487,25 млн грн, чистый доход – на 43,3%, до 5 млрд 514 млн грн.

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