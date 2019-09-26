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26.09.19 16:48

Украина выплатила $111 миллионов процентов по евробондам 2032 года, – Минфин

Министерство финансов Украины 25 сентября погасило четвертый купон по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям) со сроком обращения до 2032 года.

Украина выплатила $111 миллионов процентов по евробондам 2032 года, – Минфин

Об этом сообщили Интерфакс-Украина в ведомстве, передает БизнесЦензор.

По данным Минфина, общая сумма выплаты составила $110,63 млн.

Как сообщалось, Украина в сентябре 2017 года разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд, в том числе на сумму $1,68 млрд для обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году, и выплаты по ним начисленных процентов.

Новые еврооблигации имеют процентную ставку 7,375% годовых. Купонная выплата по ним осуществляется раз в полгода – 25 марта и 25 сентября.

Их погашение намечено равными частями в размере 25% основной суммы на 25 марта и 25 сентября 2031 года, 25 марта и 25 сентября 2032 года.

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