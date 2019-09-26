На Сумщине 46 производителей тепла остаются без поставок газа

Как сообщает пресс-служба АО "Сумыгаз", речь идет о предприятиях, которые должны обеспечивать теплом зимой более 150 тыс. домохозяйств и 274 небытовых потребителей, среди которых школы, детсады и другие учреждения, передает БизнесЦензор.

Согласно законодательству, "Сумыгаз" не имеет права осуществлять распределение газа таким потребителям.

"Надеемся, что теплоснабжающие предприятия успеют подготовиться к отопительному сезону и будут включены в реестр поставщика газа. Однако напоминаем, что прошлогодние изменения в кодекс ГТС дают право поставщику газа давать поручения на отключение потребителей. В такой ситуации газораспределительная компания будет обязана прекратить доставку газа указанным компаниям", – пояснил коммерческий директор АО "Сумыгаз" Денис Черненко.

При этом, поскольку "Сумыгаз" распределяет газ ко всем потребителям области, то компания немедленно будет информировать местные органы власти, предприятия ТКЭ, регулятора, общины о получении поручений о прекращении доставки газа. Ведь прекращение транспортировки природного газа в котельных зимой неизбежно приведет к социальной напряженности.

"В прошлом году жители города Сумы уже столкнулись с несвоевременным началом отопительного периода. Также в Кривом Роге 800 тысяч потребителей тепла остались без отопления в конце ноября и были вынуждены выйти на акции протеста. Работники предприятий, осуществляющих производство тепла для нужд населения прибегли к срыву пломб, что является нарушением действующего законодательства", – подчеркивается в сообщении.

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В компании напомнили, что действующее законодательство не запрещает отключение потребителей газа даже в течение отопительного сезона. Поэтому АО "Сумыгаз" уже проинформировало отдельными письмами о ситуации, в Сумской области Офис президента, Совет национальной безопасности и обороны, Кабинет министров, органы местного самоуправления и исполнительной власти.

При этом в прошлом году Кабмином было издано распоряжение от 3 октября 2018 № 717-р "Некоторые вопросы отопительного сезона 2018/19 года", которым участникам рынка было поручено обеспечивать бесперебойное снабжение природного газа производителям тепловой энергии в необходимых объемах. В этом году соответствующих решений правительства еще не принято.

"Подчеркиваем, что АО "Сумыгаз" не продает, не поставляет природный газ и не получает средства за него", – напомнили в компании.

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