Uber Shuttle запустил в Киеве новый автобусный маршрут

Об этом сообщает 44.ua со ссылкой на сообщение компании. передает БизнесЦензор.

На Борщаговке микроавтобусы Uber будут отправляться от конечной остановки по улице Булгакова каждые 15 минут, начиная с 07:00. До конечного пункта назначения на Бессарабке, автобусы будут проезжать через район Отрадный.

Стоимость проезда будет зависеть от расстояния: 15 грн - до 8 километров, 20 грн - до 12 километров, 25 грн - до 16 км и 30 грн - больше 16 километров.

Сервис Uber Shuttle начал работу в Киеве в мае этого года. Он работает по принципу маршрутного такси. Стоимость проезда в них составляет от 15 грн до 30 грн.

Заказать микроавтобус можно с помощью стандартного приложения сервиса такси Uber. Программа будет искать других пассажиров, которые следуют в том же направлении.

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