Собственники утвердили докапитализацию iBox Bank на 100 миллионов

Согласно сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), его акционеры приняли решение об увеличении уставного капитала на собрании 25 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Акции будут размещаться по цене 1,18 грн за штуку, которая равняется ее номинальной стоимости, без осуществления публичного предложения.

Финансовые ресурсы, которые будут привлечены в ходе размещения акций, банк планирует направить на приведение регулятивного капитала в соответствие с требованиями Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, на начало августа 2019 года Владимир Дробот владел 54,99% акций банка, Алексей Путятин – 9,97%, Игорь Хмелев – 9,9%, Евгений Березовский – 6,12%, Ирина Шпилева – 5,12%, Александр Смалий – 4,70%, Наталия Конзуровская – 4,3%.

АО "Айбокс банк" (ранее – "Агрокомбанк") основан в 1993 году.

По данным Нацбанка, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (820,01 млн грн) банк занимал 63 место среди 76 действовавших в стране банков.

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