ФИФА подложила ограничить комиссионные выплаты агентам футболистов

Если предложения будут утверждены, представители продающей команды будут получать не более 10% от суммы трансфера, а агенты игрока будут зарабатывать не более 3% от выплат, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Кроме того, представители покупающего клуба будут получать не более 3% от выплат футболистам.

Также при заключении сделок по трансферам футболистов будет запрещено привлекать несколько посредников. Таким образом планируется избежать конфликта интересов сторон.

Кроме того, согласно предложенному решению, начиная с сезона 2020/21 клубам будет разрешено отдавать или брать в аренду не более восьми футболистов из иностранных клубов. С сезона 2022/23 этот показатель уменьшится до шести.

Все меры, касающиеся ограничений арендных сделок, будут относиться к игрокам в возрасте 22 лет и старше. Все предложенные меры будут представлены совету ФИФА на следующем заседании, которое состоится 24 октября.

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