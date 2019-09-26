Узбекистан снизил ставку НДС до 15%

Об этом сообщил заместитель министра финансов страны Дилшод Султанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В соответствии с указом президента страны ставка НДС с 1 октября будет снижена с 20% до 15%", – сказал Султанов.

По словам чиновника, снижение НДС наряду с другими налоговыми инициативами, как ожидается, благоприятно отразится на деятельности хозяйствующих субъектов.

В частности, в разработанной новой редакции Налогового кодекса предусмотрено предоставление права на возмещение суммы НДС всему кругу налогоплательщиков. Сегодня это право есть только у экспортеров.

Султанов сообщил, что со следующего года Минфин планирует постепенно увеличивать возвратность НДС. В настоящее время этот показатель составляет 8%. Ожидается, что абсолютная сумма поступлений в 2020 году будет не ниже показателей текущего года.

Замминистра добавил, что отмена адресных льгот по НДС постепенно расширит круг налогоплательщиков, которые сейчас находятся "в тени".

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В структуре бюджета также увеличится доля налога на прибыль и доходы физических лиц. По его словам, 15%-ной ставки НДС достаточно для формирования бюджета следующего года и поддержания всех необходимых расходов.

Вместе с тем, по предварительной оценке Минфина Узбекистана, госбюджет может быть исполнен с дефицитом, "но министерство финансов постарается избежать этого".

Сенат Узбекистана в декабре одобрил госбюджет на 2019 год с дефицитом в размере 1,1% ВВП, или 4,5 трлн сумов (около $450 млн). Доходную часть бюджета планируется обеспечить в размере 24,2% ВВП, или 102,6 трлн сумов (около $10,3 млрд), расходы – в размере 25,3% ВВП, или 107,4 трлн сумов ($10,7 млрд).

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