Украина вышла на 11 место в мировом рейтинге производителей стали, – Worldsteel

Об этом свидетельствуют данные Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По подсчетам ассоциации, в целом в августе зафиксировано снижение выплавки стали к августу 2018 года в половине стран первой десятки, кроме Китая, Индии, США, Германии и Ирана.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам августа выглядит следующим образом: Китай (87,25 млн тонн, рост на 9,3%), Индия (9,35 млн тонн, рост на 1,5%), Япония (8,12 млн тонн, падение на 7,8%), США (7,5 млн тонн, рост на 0,3%), Южная Корея (5,94 млн тонн, падение на 2,6%), РФ (5,9 млн тонн, падение на 4%), Германия (3,27 млн тонн, рост на 0,8%), Турция (2,63 млн тонн, падение на 12,4%), Бразилия (2,52 млн тонн, падение на 13,4%) и Иран (2,2 млн тонн, рост на 6,7%).

Далее следуют Украина (1,94 млн тонн, рост на 8,5%), Тайвань (КНР, 1,89 млн тонн, падение на 3,1%) и Вьетнам (1,82 млн тонн, рост на 29,6%). Италия, которая в июле выплавила 2,13 млн тонн и занимала 11 место, в августе произвела 857 тыс. тонн (падение на 26,7% по сравнению с августом 2018 года).

В целом в августе 2019 года 64 страны произвели 156,04 млн тонн стали, что на 3,4% выше августа 2018 года.

По итогам производства стали в январе-августе 2019 года Украина занимает 13 место в мире с результатом 14,66 млн тонн (рост на 4,7%).

За восемь месяцев 2019 года все 64 страны произвели 1,24 млрд тонн стали, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, Украина по итогам работы металлургических предприятий за 12 месяцев 2018 года сократила производство стали на 1,1% – 21,1 млн тонн, опустившись с 12 на 13 место в рейтинге крупнейших стран-производителей.

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