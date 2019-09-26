Нацсовет лишил лицензии телеканал "112 Украина" соратника Медведчука

Об этом сообщается на сайте телеканала, передает БизнесЦензор.

При этом телеканал "112 Украина", сайты 112.ua и 112.international намерены продолжить работу.

"Канал продолжает вещание и доступен для своих зрителей на спутнике, в кабельных сетях и в интернете", – отмечается в сообщении.

Напомним, в декабре 2018 года народный депутат Тарас Козак стал официальным владельцем всех входящих в "112 Украина" шести телеканалов. В декларации Козак указал их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

Ранее Козак также купил телеканал NewsOne, в отношении которого, как и в отношении телеканалов группы "112 Украина", Верховная Рада потребовала от СНБО ввести санкции.

В июне 2019 года новосозданный медиахолдинг "Новости" сообщил, что Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации". Журналисты канала утверждали, что до последнего времени его совладельцем был бизнесмен Петр Дыминский.

В марте 2018 года из состава собственников канала ZIK формально выбыл скрывающийся за границей Петр Дыминский, а его конечными бенефициарами остались члены его семьи.

Козак долгое время работал в налоговых органах. В 2005-2010 годах был заместителем председателя Государственной таможенной службы. С ноября 2010 года стал депутатом Львовского областного совета, а в 2014 году - народным депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва (избирался в парламент от "Оппозиционного блока"). Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука и входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности, "Керамбуд" и "Капитал плаза".

При этом СМИ нашли у нового руководства телеканала "112 Украина" связи с Виктором Медведчуком еще до объявления Козака его владельцем.

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