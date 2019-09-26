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26.09.19 14:18

Эстония отменила бесплатные долгосрочные визы для украинцев

Правительство Эстонии отменил свое решение от 2010 года, согласно которому граждане Украины были освобождены от обязанности уплачивать государственную пошлину за рассмотрение заявок на долгосрочные визы.

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Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Реймсалу, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Свобода.

По словам министра, сегодня только около 90 граждан Украины, которые обращаются с просьбой о долгосрочной визе, просят ее с целью трудоустройства. Поэтому в дальнейшем не оправдано сохранять такое исключение для граждан Украины.

Решение вступит в силу 1 ноября.

При этом пресс-служба правительства Эстонии отметила, что Украина и дальше остается важным партнером страны в Восточной Европе, и приоритетом внешней политики Эстонии и дальше остается делать все для интеграции Украины с Европейским союзом, в том числе и увеличения свободы передвижения лиц и экономической интеграцией.

Такое же решение об отмене исключения по оплате госпошлины за долгосрочные визы приняли и для граждан Беларуси.

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Речь идет о национальной визе типа D на срок более 90 дней - до года для пребывания в стране с целью трудоустройства, обучения, длительного лечения и тому подобное. Госпошлина за рассмотрение заявки на такую ​​визу в Эстонии составляет сейчас стандартно 80 евро. Эта сумма с 1 января 2020 года вырастет до 100 евро.

Эти визы не касаются граждан Украины, которые намерены посетить Эстонию или другие государства-члены "шенгенской зоны" на срок до 90 дней в течение каждых 180 дней без права на трудоустройство – для владельцев биометрических украинских паспортов такие путешествия не требуют получения визы.

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