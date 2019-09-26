На туроператора Thomas Cook работало 150 специалистов украинской IТ-компании

На связанных с британской компанией проектах работало около 150 IТ-специалистов Ciklum, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание DOU.ua.

В самой Ciklum пообещали трудоустроить специалистов на других проектах.

"Ciklum имеет две команды сильных инженеров в Киеве и Малаге, закрепленных за Thomas Cook, и мы будем работать с этими командами, чтобы облегчить их перераспределение на другие роли в течение следующих нескольких недель, воспользовавшись нашей широкой базой клиентов и разнообразием возможностей, доступных в Ciklum", – сообщили в компании.

Разработчики киевского офиса Ciklum проекта Thomas Cook подтвердили, что Ciklum уже занимается подбором подходящего для них проекта внутри компании и заверил, что всем специалистам будет предложена новая позиция.

Читайте также: Германия выделит 380 миллионов евро авиакомпании обанкротившегося туроператора Thomas Cook

Как сообщалось, старейший в мире туроператор Thomas Cook в понедельник объявил о ликвидации. Британская компания прекратила все полеты, аннулирует туры и бронирования.

Прекращение деятельности Thomas Cook последовало после нескольких месяцев переговоров с инвесторами и кредиторами. Уже согласованный с китайской Fosun план спасения, предполагавший обмен долгов на долю в компании, провалился из-за необходимости выделения дополнительных средств туроператору.

Попытка получить у частных инвесторов около 200 млн фунтов стерлингов ($250 млн) на спасение туроператора не увенчалась успехом. Правительство Великобритании также отклонило просьбу Thomas Cook о финансовой помощи в размере 150 млн фунтов. Долги Thomas Cook составляют около 2 млрд фунтов.

Всего у туроператора было около 3 тыс. офисов по всему миру, часть из которых работала по модели франчайзинга.

Банкротство туроператора затронуло более 600 тыс. туристов по всему миру.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram