Нацбанк начал публиковать данные о связи малых предприятий с бизнес-группами

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Публикация соответствует европейским стандартам распространения статистической информации, указывает НБУ.

"Необходимость расширения статистики кредитования МСП, которая публикуется с октября 2017 года, связана с существованием большого количества заемщиков, которые формально являются небольшими предприятиями, однако на самом деле входят в структуры значительно больших бизнес-групп", - сообщает НБУ.

По данным НБУ, в августе кредиты МСП составили около 56,2% от кредитного портфеля корпоративного сектора, из них средние - 24,2%, малые - 9,8%, микро - 22,2%.

Кредиты, предоставленные контрагентам, которые являются частью бизнес-группы, в МСП составляют 77,2%, а кредиты ФЛП предоставляются преимущественно несвязанным с бизнес-группами контрагентам (86,1%).

Статистическая информация по кредитованию МСП, в том числе по признаку связанности, охватывают период с февраля по август 2019 года. В дальнейшем размещение этой информации будет происходить ежемесячно.

До конца 2019 года НБУ также начнет публикацию на своем веб-сайте информации по кредитам МСП и крупных предприятий по признаку связанности в форме открытых данных (API).