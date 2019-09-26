Ericsson направит $1 миллиард на урегулирование дела о коррупции

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Комиссия по ценным бумагам и биржам начала расследование в отношении Ericsson в связи с возможным нарушением компанией американского закона о противодействии коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) еще в 2013 году. Минюст США проводил свое расследование с 2015 года.

Расследование, охватывающее период до конца первого квартала 2017 года, сфокусировано на нарушениях деловой этики, допущенных компанией в шести странах: Китае, Джибути, Индонезии, Кувейте, Саудовской Аравии и Вьетнаме.

Ericsson, сотрудничавшая с регуляторами, заявила, что процесс урегулирования этого дела продолжается, и компания не может комментировать его детали.

Тем не менее, Ericsson уже может оценить свои потенциальные расходы в рамках этого дела. Компания зарезервировала 12 млрд шведских крон ($1,2 млрд), что будет отражено в ее отчетности за третий квартал 2019 года. Зарезервированная сумма учитывает текущую оценку расходов, связанных с урегулированием американских расследований, - совокупные денежные санкции со стороны SEC и Минюста США, как ожидается, составят $1 млрд, а также другие потенциальные расходы, связанные с урегулированием, отмечается в пресс-релизе.

В ходе расследования компания выявила различные нарушения, в том числе недостаточный внутренний контроль за действиями сотрудников, и приняла соответствующие дисциплинарные меры. "Мы вынуждены признать, что в прошлом компания потерпела неудачу, - заявил главный исполнительный директор Ericsson Борье Экхольм. - Сейчас я могу заверить вас в том, что мы каждый день прилагаем усилия, добиваясь, чтобы этика и соблюдение регулятивных норм были основой нашего бизнеса".

Акции Ericsson теряют 0,6% на торгах в Стокгольме в четверг. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 1,7%.