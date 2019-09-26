Кабмин продлил полномочия налоговой милиции, – Маркарова

Об этом в Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передает БизнесЦензор.

"Кабмин по представлению Минфина сегодня временно, до созданию нового Бюро финансовых расследований оставил полномочия налоговой милиции в ГФС", – сообщила Маркарова.

"Почему это правильно? Новое Бюро финансовых расследований после принятия Радой будет создаваться как новый орган и все сотрудники будут набираться на конкурсной основе. Поэтому нет никакого смысла сейчас переводить в рамках реорганизации часть налоговой милиции в новую ГНС без конкурсов, чтобы через 4 месяца опять переводить или увольнять", – сообщила Маркарова.

Она додавила, что налоговая милиция продолжит выполнять свою работу вместе со другими правоохранительными органам и таможней, "которые перед ней стоят и не будут потеряны текущие дела по конвертационным центрам, нелегальным операциям с подакцизными товарами и совместным операциям".

"Поэтому радость некоторых по 4 месячной безнаказанности была несколько преждевременной", – заявила Маркарова.

Как сообщалось, еще в начале 2018 года на то время министр финансов Александр Данилюк констатировал, что налоговая милиция в Украине существует вне закона.

В конце 2016 года по причине технической ошибки Рада фактически объявила Налоговую милицию вне закона с 1 января 2017 года.

В связи с этим Министерство финансов подготовило законопроект о создании Финансовой полиции.

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