Всемирный почтовый союз утвердил повышение тарифов на почтовые услуги, – "Укрпочта"

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Укрпочта" сообщает БизнесЦензор.

Планируется, что все страны, входящие в ВПС, начнут постепенное повышение тарифов на почтовые услуги.

Данное решение остановит запланированный на октябрь 2019 года выход из ВПС США и не допустит роста в несколько раз почтовых тарифов по всему миру. Таким образом, как уверяет "Укрпочта", снят риск "почтового коллапса" и приостановки свободного почтового обмена.

"В прошлом году США объявили о выходе из Всемирного почтового союза. Вслед за ними за резкий пересмотр системы международного почтового ценообразования высказался ряд стран - крупных экспортеров, которые также не исключили своего выхода из ВПС… Основным требованием была смена "несправедливой", по их мнению, системы оплаты в популярной категории отправлений для трансграничной электронной коммерции (мелкие пакеты/бандероли с товарным вложением) и право самостоятельно декларировать тарифы на доставку", - сообщает "Укрпочта".

"Это был очень сложный процесс нахождения баланса между диаметрально противоположными интересами наших ключевых партнеров - США, Китая, Германии, Канады. Никогда нельзя быть полностью довольным компромиссом, но это тот вариант, который дает возможность развиваться нам и нашим клиентам и сохраняет международную почтовую систему", - сказал глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.