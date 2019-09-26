Власти США начнут антимонопольное расследование против Facebook

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Агентство отмечает, что аналогичное расследование в отношении компании уже начала Федеральная торговая комиссия (FTC) США. Кроме того, деятельность медиагиганта уже расследуют генпрокуроры ряда американских штатов и судебный комитет Палаты представителей Конгресса США.

По словам источника, Минюст и FTC будут изучать разные аспекты деятельности Facebook.

Как поясняет Bloomberg, в мае FTC и Минюст США поделили между собой юрисдикции над американскими IT-гигантами. Так, расследованием против Facebook и Amazon занялась FTC, а Alphabet и Google подпали под юрисдикцию Минюста. Теперь, по утверждению источника, Барр захотел получить надзор за Facebook, и соглашение было пересмотрено.

Один из источников агентства объяснил это стремлением ведомства Барра обеспечить выполнение антимонопольного законодательства в США, особенно с учетом озабоченности по поводу технологических платформ.

В июле сообщалось, что Минюст США начал антимонопольную проверку крупнейших американских интернет-компаний. Тогда ведомство не конкретизировало, против каких компаний планируется открыть расследование.