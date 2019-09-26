БизнесЦензор

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26.09.19 10:22

Германия выделила Украине 1,4 миллиарда евро помощи за пять лет

Германия с начала конфликта в 2014 году на востоке Украины оказала Киеву финансовую помощь почти на 1,4 млрд евро.

Германия выделила Украине 1,4 миллиарда евро помощи за пять лет

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

В частности, лишь на сотрудничество в области развития с 2014 года было направлено 544 млн евро, сообщает агентство dpa со ссылкой на данные правительства ФРГ.

Кроме того, Германия поставила Украине гуманитарную помощь на сумму 110 млн евро, а также предоставила кредиты в совокупном размере 500 млн евро. Еще 25 млн евро были потрачены на мероприятия по стабилизации ситуации, в том числе мониторинг конфликта. ФРГ - третий по величине донор Украины после Евросоюза и США, следует из обновленных данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Президент США Дональд Трамп 25 сентября призвал ряд стран ЕС, в том числе Германию и Францию, увеличить размер их помощи Украине. Трамп критиковал Берлин еще два месяца назад, во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель затрагивает Украину в разговорах с Трампом, но "ничего не предпринимает", говорится в обнародованной стенограмме их июльской беседы.

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