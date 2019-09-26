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26.09.19 10:08

"Укртранснафта" и словацкая "Транспетрол" подписали соглашение об эксплуатации нефтепровода "Дружба"

АО "Укртранснафта" и АО "Транспетрол" (Словакия) подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии при эксплуатации трансграничной участка магистрального нефтепровода "Дружба".

укртранснафта,гавриленко

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртранснафты" сообщает БизнесЦензор.

Соглашение регламентирует взаимоотношения между словацким и украинским нефтетранспортными компаниями и их совместной эксплуатации участка нефтепровода "км 308 нефтепровода "Броды-Госграница" - нефтеперекачивающая станция №1 "Будковце".

Также документ определяет порядок контроля за ведением приемо-сдаточных операций и порядок обмена информацией о состоянии объектов магистрального нефтепровода.

Кроме этого, стороны согласовали условия труда персонала "Укртранснафта" на нефтеперекачивающей станции №1 "Будковце"

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