Тигипко планирует купить соковый завод "Кодымский"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно материалам Антимонопольного комитета Украины, ведомство на заседании 26 сентября может предоставить разрешение T.A.S. Overseas Investments приобрести долю в уставном капитале ООО "Соковый завод Кодымский", что обеспечит превышение 50% голосов высшем органе управления общества.

Группа "ТАС" основана в 1998 году. Имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.

"Соковый завод Кодымский" входит в состав компании "Интерджус", которая помимо этого завода владеет еще заводом в Днепропетровской области. Два завода компании перерабатывают в сезон 120 тыс. тонн яблок, имеют емкости хранения более 8 тыс. тонн яблочного концентрата.

По данным Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Соковый завод Кодымский" являются Дарья Лаврова и Андрей Ясир.