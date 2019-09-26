"Кернел" Веревского получил дополнительный транш на $200 миллионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, 23 сентября 2019 года "Кернел" заключил соглашение об изменении и пересмотре своей предэкспортной кредитной линии от 2 февраля 2018 года. В частности, общий доступный лимит по измененной кредитной линии был увеличен до $300 млн путем добавления дополнительного транша в размере $200 млн со сроком погашения 30 июня 2021 года

Предэкспортная кредитная линия будет использоваться компанией для финансирования потребностей в оборотном капитале ее предприятий по торговле зерном и перевалке в Украине.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производства, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,93%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

"Кернел" в третьем квартале 2019 финансового года (ФГ, июль-2018 - июнь-2019), получил $25,9 млн чистой прибыли против $39,1 млн чистого убытка за аналогичный период прошлого года.