Цены на нефть стабилизировались после новых заявлений Трампа о Китае

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Поддержку рынку оказало заявление президента США Дональда Трампа о том, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем думают многие.

Утром стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $62,36 за баррель, что на $0,03 (0,05%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $62,39 за баррель, опустившись на $0,71 (1,13%).

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,01 (0,02%) - до $56,48 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $0,8 (1,4%), до $56,49 за баррель.

Трамп заявил в среду, 25 сентября, что видит "хорошие шансы" на достижение соглашения с КНР, добавив, что Пекин уже начал наращивать закупку в Штатах таких продуктов, как говядина и свинина.

"Сигналы ослабления напряженности в торговой сфере нивелировали поток негативных данных, который определял динамику рынка на этой неделе", - отмечает аналитик AxiTrader Стивен Иннес. По его словам, цены на нефть находились под давлением всю неделю на сообщениях, что Саудовская Аравия быстро восстанавливает производство нефти после атак дронов, цитирует эксперта агентство Bloomberg.

25 сентября Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что Saudi Aramco восстанавливает работу объектов, подвергшихся атаке, с опережением графика примерно на неделю. По данным источников, саудовская нефтекомпания уже располагает мощностями для производства нефти в объеме 11,3 млн б/с и рассчитывает восстановить мощности по добыче до нормального уровня - 12 млн б/с - к ноябрю.

Товарные запасы нефти в США на минувшей неделе увеличились на 2,41 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов на 190 тыс. баррелей.