Нацкомиссия по тарифам обвинила структуры Коломойского в давлении

Как сообщает пресс-службе регулятора, в течение почти 2 месяцев рабочие ферросплавных предприятий пикетируют здание НКРЭКУ с требованиями, которые не относятся к компетенции Комиссии, передает БизнесЦензор.

При этом в комиссии подчеркивают, что пикетирующие препятствуют проходу на территорию НКРЭКУ, создают постоянный шумовой эффект, в том числе стучат по подоконникам и окнам первого этажа здания НКРЭКУ, что делает невозможным работу регулятора.

"До сих пикетирование состояла в создании шумовых эффектов, окружении здания, блокировании проезда и загрязнения окружающей территории. Но сегодня действия имели новые повороты, требующие реакции правоохранительных органов и широкого круга общественности", – отмечается в сообщении.

Как сообщают в НРКЭУ, сегодня митингующие начали бить окна в здании регулятора в ответ на замечания его сотрудников.

"Реакция Нацгвардии отсутствует. Попытки уменьшить вероятность таких ситуаций и повреждение государственного имущества оказалась безрезультатной. По предложению Комиссии создать безопасную дистанцию, в ответ получили предложение самым отойти подальше. Комиссия подала заявление в национальную полицию. После этого юрист-представитель ферросплавного предприятия прибыл с требованием не подавать/отозвать заявление Комиссии в правоохранительные органы. В противном случае – будет создано давление на Комиссию путем подачи заявления о якобы разбитой голове пикетчика, который слушал музыку", – сообщают работники НКРЭКУ.

Как отмечается в сообщении, свидетелями сегодняшних событий стали работники NARUC (Национальная ассоциация членов комиссий по регулированию коммунальных предприятий США) и работники Посольства США, работавших на семинаре в здании регулятора.

В НКРЭКУ напоминают, что в течение августа происходили многочисленные встречи руководства Нацкомиссии с представителями митингующих для обсуждения их требований и возможных путей решения.

"Регулятор считает вышеизложенные факты недопустимыми и противоречащими Закону о НКРЭКУ, и готовит соответствующие обращения в компетентные органы", – подчеркивают в Комиссии.

Как сообщалсь, с июля сотрудники Никопольского и Запорожского заводов ферросплавов (НЗФ и ЗЗФ), подконтрольных структурам Игоря Коломойского, пикетируют НКРЭКУ, требуя снижения цен на электроэнергию.

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