"Газпром" выкупит своего крупнейшего подрядчика у друга Путина за $1,2 миллиарда, – СМИ

Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к подготовке сделки, передает БизнесЦензор.

Покупателем выступит "Газстройпром", новый единый подрядчик "Газпрома", где у монополии 49%, а остальное – у структур "Газпромбанка" и физических лиц.

По словам одного из собеседников агентства, участвовать в финансировании покупки будет "Газпромбанк".

Аркадий Ротенберг создал "Стройгазмонтаж" в 2008 году. Тогда он за 8,3 млрд руб. купил у "Газпрома" пять строительных "дочек" вместе с контрактами: "Ленгазспецстрой", "Волгограднефтемаш", "Спецгазремстрой", "Краснодаргазстрой" и "Волгогаз". Их суммарный оборот в 2007 году составлял 43,5 млрд руб.

"Стройгазмонтаж" стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком "Газпрома" с выручкой 225 млрд руб. С конца 2014 года Ротенберг стал владельцем 100% "Стройгазмонтажа" напрямую.

Вместе со "Стройгазконсалтингом" Зияда Манасира и "Стройтранснефтегазом" Геннадия Тимченко и его партнеров компании образовали так называемую большую тройку подрядчиков.

В 2014-2018 годах выручка "Стройгазмонтажа" составила 1,5 трлн руб., а сумма выплаченных дивидендов – 77 млрд руб.

Якорным заказчиком "Стройгазмонтажа" все эти годы оставался "Газпром", но компания получала и другие крупные подряды.

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Это не единственный подрядный бизнес, который Ротенберг купил у "Газпрома", а теперь продает монополии. "Газстройпром" также планирует выкупить крупного бурового подрядчика "Газпром бурение" (сейчас компанию контролирует сын Аркадия Ротенберга Игорь). В 2011 году Ротенберг-старший купил актив на аукционе за 4,05 млрд руб. Бизнесмен вложил в развитие компании 40 млрд руб., говорил представитель "Газпром бурения". С тех пор компания выплатила акционерам 25 млрд руб. дивидендов.

Стороны договорились о продаже "Газпром бурения" за 47 млрд руб., рассказывали источники РБК. Вслед за активами Ротенбергов "Газстройпром" планирует купить и "Стройтранснефтегаз", где 31,5% принадлежит "Волга Групп" Геннадия Тимченко, сообщали источники, близкие к "Газпрому", "Газстройпрому" и Тимченко.

Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко вместе с компаниями – подрядчиками "Газпрома" попали под санкции ЕС и США в начале 2014 года. Однако это не помешало им продолжить работу с монополией, получив крупные подряды, в частности на строительство "Силы Сибири" и "Северного потока-2".

Состояние Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко в 2018 году Forbes оценивал в $3 млрд и $16 млрд соответственно. Оба олигарха входят в ближайшее окружение Владимира Путина.

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