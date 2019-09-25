"Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию новую скважину на Гадячском месторождении

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

"В условиях сложного современного состояния месторождений Украины, а это уровень истощенности более 80% и естественное падение добычи около 1,5 млрд кубометров газа в год, высокотехнологичные управленческие решения по разработке таких месторождений являются жизненно важными. Только имея совершенное понимание их текущего состояния можно максимально эффективно спланировать завершающую стадию разработки и получить прибыль даже в таком сложном ресурсном режиме", - сказано в сообщении.

После внедрения в марте 2018 года программного обеспечения Petrel и Eclipsе специалисты УкрНИИгаза совместно с представителями Schlumberger построили 10 трехмерных моделей месторождений, сейчас ведется работа над построением еще 10 моделей. В планах компании обеспечить все месторождения "Укргаздобычи" геолого-технологическими 3D моделями до конца 2024 года.

Трехмерные модели проектируются и постоянно обновляются по результатам сейсмических, геофизических и других исследований залежей. Использование таких моделей позволяет уточнить геологическое строение месторождения и запасы углеводородов, спрогнозировать процессы, происходящие в газоносных пластах во время разработки и повысить качество дальнейшего проектирования, управления и контроля за разработкой месторождения.

Несмотря на высокий уровень истощенности имеющихся у компании месторождений, применение гидродинамического моделирования процессов разработки залежей является важным шагом для улучшения эффективности бурения и добычи углеводородов в условиях значительного падения цены на газ на мировых рынках.

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