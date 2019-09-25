"Мотор Сич" выкупит 15 тысяч объектов не вошедшего в уставный капитал имущества

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию ФГИ, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, такое решение закреплено приказом регионального отделения Фонда по Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областям от 20 августа 2019 года.

В перечне объектов, расположенных в Запорожье, в частности, 39 зданий, сооружений и передающих сетей, 221 транспортное средство и запчасти к ним, 305 силовых машин, 6,751 тыс. рабочих машин, 507 измерительных приборов, 954 единиц вычислительной техники, 5,975 тыс. единиц производственного инвентаря, а также внешние и внутренние сети водоснабжения и канализации телефонной связи.

В перечне приватизируемого имущества также около 300 зданий, передающих сетей, силовых и рабочих машин, транспортных средств и инвентаря, находящиеся в городе Гуляйполе и поселке Зализнычне (Запорожская область), а также 10 зданий и передающих сетей в поселке Славгород (Днепропетровская область).

Согласно информации в газете "Ведомости приватизации" 25 сентября, это имущество "Мотор Сичи" внесено в перечень объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2019 году.

Помимо этого, приказом Фонда от 19 сентября в перечень подлежащих приватизации включен 541 объект "Мотор Сичи" в Лебедине (Сумская область).

Как пояснил источник в ФГИ, появление этих приказов связано с тем, что, согласно новому закону о приватизации, у предприятия появилось право выкупа без конкурса по рыночной цене.

"К ситуации с Китаем никакого отношения не имеет", - сказал собеседник агентства.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира, до недавнего времени основным рынком сбыта была Россия.

Как сообщалось, 7 июня этого года в Антимонопольный комитет Украины было подано совместное "Укроборонпрома" и китайских Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций "Мотор Сичи" с целью совместного управления и контроля над предприятием. Затем 19 июня подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически на основе позитивного решения антимонопольного ведомства, которому он также передан для изучения.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решается вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе China Development Bank.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа этого года советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон, однако в сентябре он был уволен с этой должности.

"Мотор Сич" в 2018 году снизило чистую прибыль в 2,1 раза - до 1 млрд 856,81 млн грн, выручку - на 18,5%, до 12 млрд 239,69 млн грн.

В первом полугодии 2019 года предприятие получило чистый убыток 425,75 млн грн, тогда как аналогичный период 2018 года завершило с чистой прибылью в 902,19 млн грн. Чистый доход снизился на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 4 млрд 102,36 млн грн.

С 1 сентября этого года "Мотор Сич" перешла на 4-дневную рабочую неделю.

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