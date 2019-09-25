Курс гривни приблизился к отметке 24 грн/$ (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По данным НБУ, последний раз курс гривни превышал этот уровень в январе 2016 года.

По отношению к европейской валюте гривня укрепилась на 15 копеек – до 26,49 грн за евро, что также является минимальным значением с января 2016 года.

По данным дилеров коммерческих банков, курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду среду укрепился до 24,1875 грн/$ с 24,215 грн/$ в предыдущий рабочий день, передает Интерфакс-Украина.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,175-24,20 грн/$.

Как сообщалось, Национальный банк в период с 16 сентября по 20 сентября купил на межбанковском валютном рынке $269,6 млн – на 36,2% больше, чем неделей ранее.

В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $3,81 млрд, продал – $248,23 млн, в частности за три недели сентября Нацбанк приобрел $582,1 млн, тогда как с 5 по 30 августа – $316 млн, в июле – $760,9 млн, в июне – $322,3 млн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram