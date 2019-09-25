Госэнергоэффективности обновило данные о средних тарифах на отопление по областям

Расчет средневзвешенных тарифов приведен по состоянию на 22 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госагентства.

"Согласно этим расчетам органы местного самоуправления могут устанавливать предприятиям тарифы на тепловую энергию из возобновляемых источников на уровне 90% от опубликованных средневзвешенных тарифов", – сказано в сообщении.

Как напомнили в Госэнергоэффективности, законом о стимулировании производства тепла из возобновляемых источников введена упрощенная процедура установления тарифов на тепло "не из газа" на основании средневзвешенного тарифа на тепловую энергию, производимую с использованием природного газа для нужд населения, учреждений и организаций, финансируемых из государственного или местного бюджета, транспортировки и снабжения.

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