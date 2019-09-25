Кабмин предложил повысить порог операций для финмониторинга в 2,7 раза

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Законопроект адаптирует украинское законодательство по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов с нормами четвертой Директивы ЕС 2015/849 и Регламента ЕС 2015/847, стандартов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

"Принятие законопроекту позволит выполнить одно из ключевых условий для предоставления Европейским Союзом второго транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро в октябре 2019 года", – отмечается в сообщении.

Проект закона, в частности, предлагает упростить процедуры отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финансового мониторинга (банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов, бирж, платежных организаций и других финансовых учреждений).

Так, размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, увеличивается с 150 до 400 тыс. грн, а количество признаков таких операций уменьшается с 17 до 4.

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Документ также предусматривает применение риск-ориентированного подхода при проведении надлежащей проверки клиентов, переход к кейсам отчетности о подозрительных операциях (деятельность) и автоматизацию процесса предоставления информации, а также увеличивает срок для информирования специального уполномоченного органа о пороговых операциях с 3 до 5 рабочих дней.

Кроме того, проект закона детализирует механизм замораживания активов и остановки финансовых операций, усиливает требования к раскрытию конечных бенефициарных владельцев компаний, а вносит изменения в санкции за нарушение этих требований.

"По мнению авторов проекта, значение имеет масштабность нарушения, а не размер уставного капитала нарушителя, поэтому максимальный штраф составит 10 млн необлагаемых минимумов доходов граждан, а не 1% суммы зарегистрированного уставного капитала, как было раньше", – отмечают в Минфине.

Проект закона также вводит обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода; обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа; устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, и сбору денег или имущества для террористических целей.

Как сообщалось, в декабре 2018 года Кабмин поддержал проект закона с аналогичным назнванием, однако тогда размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, предлагалось повысить до 300 тыс. грн.

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