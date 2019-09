Одесский бизнесмен подготовился к назначению в министерство Дубилета

Соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре деклараций Нацагентства по противодействию коррупции (НАПК), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно декларации, в минувшем году Борняков получил 169,5 тыс. грн заработной платы по основному месту работы (VertaMedia), а также 520 грн процентов в "Приватбанке". При этом он задекларировал $200 тыс. наличных, а также $78,5 тыс., 24,9 млн грн, которые он одолжил третьим лицам, из них 16,9 млн грн указаны как общая собственность с женой.

Экс-депутат имеет квартиру в Одессе площадью 100,7 кв. м (куплена в 2013 году), а также десять земельных участков в Севастополе площадью 1 тыс. кв. м, приобретенных в январе 2014 года.

Борняков также является бенефициарным владельцем компании Bosfor Ventures Ltd, зарегистрированной в Белизе, и компании Wannabiz Llp с главным офисом в Великобритании.

Александр Борняков был депутатом Одесского горсовета седьмого созыва, членом фракции "Самопомич", председателем постоянной комиссии по вопросам экономической, инвестиционной политики, торговли, международных отношений и информационных технологий. В августе 2017 года он принял решение сложить мандат депутата в связи с отъездом в США на учебу в Columbia University in the City of New York.

Борняков является основателем платформы для монетизации видеорекламы Adtelligent (ранее VertaMedia) и руководителем общественной организации "Социальная платформа "Мой город".

Как сообщалось, на должность заместителя министра цифровой трансформации также претендуют жена министра юстиции, экс-главы правления Офиса эффективного регулирования (BRDO) Дениса Малюськи Людмила Рабчинская и эксперт сектора IT и Телеком BRDO Александр Шелест.

