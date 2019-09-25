Минздрав инициирует проведение аудита в "Охматдете"

Об этом сообщил советник министра Дмитрий Раимов на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С сегодняшнего дня Министерство здравоохранения направляет аудит в "Охматдет", ГП "МЗУ" и Центр эндокринной системы (Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Минздрава). Это то, что нам подведомственно, и то, анализ работы чего мы будем проводить в обязательном порядке", - сказал Раимов.

При этом он отметил, что к указанным учреждениям есть ряд вопросов.

"Почему именно эти организации? Потому что к ним есть вопросы от общественных организаций, озвученные на встрече. И мы будем их проверять", - сказал Раимов.

Кроме того, как сообщил советника министра, в настоящее время проводится аудит Минздрава.

"Есть приказ государственного секретаря Артема Янчука, №1971, подписанный еще вчера (24 сентября) об аудите и оценке всех сотрудников министерства. Новые работники и заместители встретились с фактами неэффективности, когда на бумаге одно, по факту - другое", - сказал Раимов.

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