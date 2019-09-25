Заместителем главы Минэкоэнерго может стать эксперт по изменению климата

Соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре деклараций Нацагентства по противодействию коррупции (НАПК), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным на сайте "Экодия", Ставчук является "экспертом по вопросам изменения климата и климатической политики".

Как сообщалось, на сегодня кандидатами на должности замминистра являются руководитель ряда ветроэнергетических проектов Виталий Шубин, а также заместитель главы и проектный менеджер офиса Национального инвестиционного совета при президенте, бывший советник министра финансов Алекандра Данилюка Константин Чижик.

Напомним, объединенное министерства энергетики и защиты окружающей среды в конце августа 2019 года возглавил соратник премьер-министра Алексея Гончарука, бывший руководитель сектора "Энергетика" Офиса эффективного регулирования BRDO Алексей Оржель, который с 2006 по 2014 годы занимал разные должности в национальном регуляторе НКРЭКУ.

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