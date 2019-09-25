Кабмин предложил передать общинам право самостоятельно утверждать план развития

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам премьера, предложенные изменения означают, что областные чиновники больше не смогут влиять на решения местных общин, например, по таким вопросам, как финансирование больниц, школ, строительства дорог и других вопросов жизни общества.

"Местные чиновники в областях делали себе пиар за счет территориальных общин – требовали направить деньги не туда, куда надо общине, а куда хотел областной чиновник. А общине потом не хватало средств на дороги, садики, школы и больницы, и они нуждались в дотациях из государственного бюджета. Мы это прекращаем! Отныне только община будет определять приоритеты, которые будут в основе ее перспективного плана", – пояснил Гончарук.

Законопроектом предлагается дополнить перечень условий добровольного объединения территориальных общин требованием об осуществлении этого процесса в соответствии с перспективными планами формирования территорий общин в регионах Украины.

Проект документа также призван упростить механизм утверждения перспективных планов формирования территорий общин путем исключения стадии их одобрения соответствующими областными советами.

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По данным правительства, по состоянию на 20 сентября в результате блокировки на областном уровне процесса разработки и/или утверждения перспективных планов, отсутствует перспективный план формирования территорий общин Закарпатской области.

Кроме того, перспективными планами формирования территорий общин покрыто менее 40% территории Одесской области, Киевской области – чуть более 54%, Винницкой – 76%, Черкасской – почти 75%.

Как сообщалось, ранее министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что государство впредь не будет финансировать из Фонда регионального развития проекты общин, которые не имеют перспективного плана развития, генеральных планов населенных пунктов, планов размещения опорных школ, амбулаторий, ЦНАП, проектов оптимизации схем водо- и теплоснабжения и других документов.

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