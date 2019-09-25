В столице Китая открыли крупнейший в мире аэропорт. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Первые пассажирские рейсы из нового аэропорта "Дасин" отправились в 15:45 по пекинскому времени в Гуанчжоу и Шанхай, передает БизнесЦензор со ссылкой на Международное радио Китая.

Общая площадь терминалов новых воздушных ворот китайской столицы составляет 313 тыс. кв. м. Аэропорт имеет четыре взлетно-посадочные полосы, в год он сможет обслуживать до 45 млн пассажиров. В будущем его мощности планируется расширить до 100 млн пассажиров.

"Аэропорт может похвастаться рядом уникальных инженерных решений. В частности, в "Дасине" создали собственное искусственное болото площадью 420 тыс. кв. м. Оно стало частью проекта "аэропорт-губка", цель которого – эффективный отвод дождевых вод от взлетно-посадочных полос и их дальнейшее использование в обслуживании воздушных терминалов", – отмечается в сообщении.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, ожидается, что к середине 2020-х годов аэропорт превзойдет по загруженности аэропорт Атланты в США и станет крупнейшим в мире, отмечает Укринформ.

Как сообщает китайское информагентство "Синьхуа", вместе с открытием нового пекинского международного аэропорта "Дасин", будет закрыт аэропорт "Наньюань", который является старейшим в стране.

Все гражданские авиарейсы, эксплуатируемые аэропортом "Наньюань", будут перенесены в аэропорт "Дасин" – новые "воздушные ворота" китайской столицы.

Аэропорт "Наньюань", построенный в 1910 году, является самым первым аэропортом Китая. С 1986 году аэродром используется и как военный, и как гражданский, он также представляет собой основную операционную базу китайской авиакомпании China United Airlines.

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