Ryanair сменит аэропорт для рейса из Одессы

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Согласно анонсированному ранее расписанию и информации в системе бронирования лоукоста, прямые рейсы Одесса-Берлин начнутся с 28 октября 2019 года и будут выполняться в берлинский аэропорт "Тегель" два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Последний рейс по этому маршруту состоится 27 марта 2020 года.

С 30 марта 2020 года Ryanair начнет летать из Одессы в берлинский аэропорт "Шенефельд" с той же частотой и по тем же дням, что и в "Тегель".

Аэропорт "Тегель" расположен ближе к центру немецкой столицы и находится в транспортной зоне B, что позволяет пассажирам покупать более дешевые билеты на общественный транспорт, в то время как "Шенефельд" отнесен к транспортной зоне C с более дорогими билетами.

Однако из "Тегеля" курсируют только городские автобусы, тогда как из "Шенефельда" можно добраться в город как автобусами, так и электричкой S-Bahn.

Помимо Ryanair, линию Одесса-Берлин будет обслуживать другой лоукост - Wizz Air. Авиакомпания начнет полеты в аэропорт "Шенефельд" 2 ноября. Она будет осуществлять рейсы два раза в неделю по вторникам и субботам.

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