Выплаты по "зеленому тарифу" в августе достигли 3,4 миллиарда

Таким образом, "Гарантированный покупатель" полностью выполнил обязательства перед производителям электроэнергии по "зеленому тарифу" за расчетный месяц, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госпредприятия.

Как отмечается в сообщении, окончательный расчет стал возможен после утверждения НКРЭКУ 24 августа размера стоимости услуги предприятия.

По данным оператора, на 24 сентября в реестр производителей по "зеленому тарифу" входит 454 компании.

За первую декаду сентября "Гарантированный покупатель" уже выплатил им авансовые платежи на 1,07 млрд грн.

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Как сообщалось, за июль "Гарантированный покупатель" выплатил производителям электроэнергии по "зеленому тарифу" 3 млрд грн.

ГП "Гарантированный покупатель" выкупает произведенную по "зеленому" тарифу электроэнергию и реализует ее на рынке "на сутки вперед". Предприятие также обеспечивает функционирование механизма PSO, для недопущения роста цен для населения.

ГП "Гарантированный покупатель" покупает электроэнергию у государственных НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" и реализует ее поставщикам универсальных услуг, которые продают ее населению по фиксированным тарифам, еще часть – продает на рынке "на сутки вперед" для компенсации потерь. Кроме того, предприятие будет отвечать за проведение аукционов для "зеленой" генерации, которые должны начаться с 2020 года.

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