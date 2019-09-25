Минцифры откажется от двух департаментов, – Дубилет

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook, передает БизнесЦензор.

"На этой неделе мы договорились с новосозданным Министерством цифровой трансформации, что они не будут набирать людей в два департамента (кадры и бухгалтерия), а будут "аутсорсить" ресурсы Секретариата", – написал Дубилет.

Он отметил, что сейчас в министерствах есть большое количество функций, которые дублируются между собой – бухгалтерия, базовое IТ, документооборот и многое другое. Предварительно насчитывается 19 таких направлений.

"Каждый министр возглавляет огромную структуру. И чуть ли не большинство сотрудников в них занимается не формированием или реализацией политик, а поддерживающими функциями. Почему так происходит? С одной стороны, каждое министерство сейчас является отдельным юрлицом, и много атрибутов им предполагается по закону. С другой стороны, до последнего времени министры часто пытались отгородиться друг от друга стенами (в прямом и переносном смысле), а не работать, как одна команда - даже в таких банальных вопросах, как экономия на масштабе (economy of scale)", – рассказал Дубилет.

Также, по его словам, до конца следующего года Кабмин намерен централизовать все, что можно, где это не будет мешать эффективной работе.

"Причем я уверен, что у этой централизации есть большой потенциал не только с министерствами, но и с другими органами власти, вплоть до регионов. Само собой, чтобы эффективно все централизовать, много функций нужно упростить и перевести в электронную форму (ответ на вопрос "А как же мы будем документы носить?"). Так, глядишь, все министерства смогут съехаться в одно здание на Грушевского, а не занимать кучу недвижимости по Киеву", – отметил Дубилет.

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