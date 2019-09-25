Экс-глава Фонда госимущества перед увольнением изменил условия приватизации "Индара"

Об этом говорится в приказе №937 от 17 сентября за подписью на то время и.о.главы Виталия Трубарова, которым внесены изменения в приказ №774 от 8 июня 2018 года о приватизации этого предприятия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Отозвать проект решения Кабинета министров "Об определении советника для предоставления услуг по подготовке к приватизации и продаже пакета акций "Индар" и источников оплаты его услуг", – сказано в документе.

Среди оснований указаны решение собрания акционеров "Индара" и новые положения его устава от ноября прошлого года (на сайте предприятия они отсутствуют).

Трубаров поручил обеспечить проведение независимой оценки госпакета акций, проинформировать миноритариев об их преимущественном праве на приобретение акций по цене и на условиях, определенных Кабинетом министров, и подготовить проект соответствующего решения правительства.

Как сообщалось, накануне министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов анонсировал утверждение правительством советников для приватизации пяти объектов "большой" приватизации, в том числе и "Индара".

Глава инвестгруппы Concorde Capital Игорь Мазепа, которая в составе консорциума KPMG, "Бюро Маркуса" и Redcliffe Partners в минувшем году победила на конкурсе по отбору советника по приватизации угольной компании "Краснолиманская", ЧАО "Президент-отель" и ЧАО "Индар", сообщил, что впервые слышит об этом приказе Фонда.

Читайте также: Скандальный суд вернул компанию Кропачева на конкурс по приватизации "Центрэнерго"

Как сообщалось, 19 сентября Верховная Рада одобрила назначение Дмитрия Сенниченко председателем Фонда государственного имущества.

С сентября 2017 года Фондом госимущества в статусе и. о. главы руководил Виталий Трубаров, который до этого занимал должность руководителя аппарата Фонда.

Кабмин уволил Трубарова с должности замглавы ФГИ 25 сентября.

ЧАО "Индар" – единственное в Украине предприятие с полным технологическим циклом производства генно-инженерных инсулинов – от субстанции до готовых лекарственных форм.

Согласно данным в системе раскрытия НКЦБФР на конец второго квартала этого года, госпакет акций в размере 70,7016% числится на ПАО "Укрмедпром", а 29,2861% принадлежит кипрской компании Luraq Investments Limited, бенефициары которой не указаны.

"Индар" в 2018 году увеличил выручку в 2,1 раза – до 488,59 млн грн, а его чистая прибыль выросла в 4,4 раза – до 6,22 млн грн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram