"Укрзализныця" и ЕБРР объявили о начале закупки 4500 полувагонов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Проект финансируется за счет кредитных средств ЕБРР без государственных гарантий и собственных средств АО "Укрзализныця".

"В общем планируется закупить примерно 4500 грузовых полувагонов общего назначения (с люками) в три этапа: в 2019 году на первом этапе - 1000 вагонов (4 лота), в 2020 году на втором этапе 1500 вагонов (5 лотов) и на третьем этапе 2000 вагонов (6 лотов)", - сообщает компания.

70% от контрактной цены (без НДС) финансируются за счет средств займа ЕБРР, а 30% - по контракту финансируются "Укрзализныцей". Для реализации проекта предусматривается предоставление кредитных средств ЕБРР в размере $150 млн.

"Закупка будет осуществляться в рамках двухстадийного тендера в соответствии с принципами и правилами банка с применением электронного портала закупок для клиентов ЕБРР – ECEPP", - сообщает компания.

"Двухстадийная тендерная процедура предусматривает, что тендер на первом этапе будет состоять только из технического предложения без указания каких-либо цен, а на втором этапе будут подаваться коммерческие предложения", - сообщает "Укрзализныця".