Кабмин уволил глав ГАСИ, Госгеонедр, Госрезерва и "Укравтодора"

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины сообщает БизнесЦензор.

Также Кабмин уволил председателя Государственного агентства лесных ресурсов Владимира Бондаря; руководительницу Государственной архивной службы Татьяну Баранову; руководителя Национального агентства по вопросам государственной службы Константина Ващенко.

Кроме этого, уволены руководитель Государственного агентства резерва Вадим Мосийчук и его заместитель Дмитрий Булатов; председатель Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александр Рыженко.

Правительство также уволило председателя "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка, четырех заместителей председателя Фонда государственного имущества: Виталия Герца, Елену Короткую, Юрия Никитина, Виталия Трубарова.

Во время заседания правительство также приняло решение об увольнении и.о. председателя "Укравтодора" Славомира Новака (с 1 октября 2019 года) и председателя Национальной полиции Сергея Князева.

Правительство также уволило трех заместителей Министра внутренних дел – Сергея Ярового (с должности первого заместителя), Сергея Гончарова и Татьяну Ковальчук.

Кроме того, уволен Алексей Перевезенцев с должности государственного секретаря министерства экономического развития и торговли и Владислав Андронов с должности государственного секретаря Министерства аграрной политики и продовольствия.

Правительство также назначил нового главу Национальной полиции – генерала полиции третьего ранга Игоря Клименко.

Среди других назначений – 10 заместителей министров и государственный секретарь.

В частности, в Министерстве внутренних дел должности получили: первый заместитель Сергей Яровой и пять заместителей – Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Антон Геращенко, Екатерина Павличенко и Александра Гогилашвили (с 26 сентября 2019 года).

В Министерстве финансов получил должности заместителя министра Павел Ходаковский и государственный секретарь министерства Константин Ващенко.

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц – первый заместитель Антон Колумбет.

В Министерстве цифровой трансформации – государственный секретарь министерства Александр Рыженко. В Министерстве юстиции – заместитель министра по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.