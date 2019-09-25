Xiaomi планирует взять кредит на $1 миллиард

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Компания уже вступила в переговоры с потенциальными кредиторами, добиваясь получения этой суммы под как можно более низкий процент.

Китайский производитель электроники в последний раз брал кредит в 2017 году. Тогда Xiaomi брала заем, рассчитанный на три года, на аналогичную сумму.

Как отмечает агентство, сейчас компания пытается получить дополнительные наличные средства на фоне ухудшения макроэкономической ситуации, связанной с затянувшейся торговой войной между Китаем и США. Кроме того, ранее в текущем месяце Xiaomi пообещала потратить около $1,5 млрд на обратный выкуп акций.