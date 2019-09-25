БизнесЦензор

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25.09.19 12:47

Убытки "Ривнегаза" в текущем году достигнут 165 миллионов

В 2019 году сумма убытков АО "Ривнегаз" составляет 165 миллионов гривен. Текущий год станет третьим подряд, когда для АО "Ривнегаз" действует экономически необоснованные тариф. За это время общая сумма убытков компании достигла 355,7 млн грн.

газ

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ривнегаза" сообщает БизнесЦензор.

"Спровоцированный НКРЭКУ финансовый кризис привел к тому, что в Ривненской области полностью амортизированы 279 километров газопроводов, 46 ГРП, 550 ШРП, 636 станций катодной защиты. Если не вкладывать средства, количество амортизированных объектов будет только расти", - сообщает компания.

За последние три года за низкой заработной платы с предприятия уволилось более 900 квалифицированных работников. Особенно болезненно это отражается на аварийно-диспетчерской службе, которая первой реагирует на вызовы абонентов и ликвидирует аварийные ситуации. За три года с АДС из-за значительного нагрузки и недостаточное финансирование службы уволились почти 50 специалистов. Сейчас у компании более 220 вакансий.

"Причина критического состояния сетей - убыточный тариф на распределение газа. За 3 года их действия убытки компании составили 355,7 млн грн, а всего по области - 20 млрд грн. Недостаточное финансирование ремонта и модернизации газораспределительной системы может привести к аварийным ситуациям, перебоям по газоснабжению и даже угрозе безопасности потребителей. Выход из такой неутешительной ситуации - изменение дискриминационных тарифов, что в три раза ниже экономически обоснованного уровня", - сообщает "Ривнегаз".

Средний месячный платеж за услуги распределения в 2018 году по Ривненской области составил 75,7 грн на одно домохозяйство, что ниже затрат на мобильную связь и интернет.

В связи с этим АО "Ривнегаз" подчеркивает необходимость следующих шагов со стороны НКРЭКУ: доказать размер тарифа до экономически обоснованного уровня и компенсировать операторам ГРМ нанесенный ущерб и утвердить новую модель тарифа на распределение, которая предусматривает равномерную оплату услуг операторов ГРМ в течение всего года .

"Согласно данным исследования Киевского международного института статистики, 74% потребителей указали, что хотели бы, чтобы плата за услугу по доставке энергоресурсов в их дома была неизменной в течение года. А это является подтверждением такого решения сложившейся проблемы", - сообщает компания.

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