Украина увеличила запуск мощностей альтернативной энергетики в 6 раз

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Так, мощность солнечных электростанций, введенных в эксплуатацию в третьем квартале, составила 779,6 МВт (в пять раз больше, чем годом ранее), ветровых – 155,2 МВт (в 22 раза больше). Таким образом, СЭС и ВЭС заняли 97,8% в общей структуре введенных в эксплуатацию мощностей. Объем биомассы составил 16 МВт (1,7%), биогаза – 4,1 МВт (0,43).

За отчетный период регулятор установил "зеленый" тариф для 107 объектов ВИЭ. В частности, для 94 СЭС, шести ВЭС, а также для четырех малых гидроэлектростанций (ГЭС) и трех объектов, работающих на биомассе/биогазе.

Согласно информации комиссии, доля ВИЭ в структуре генерации в настоящее время составляет 4,9%.

В целом объем установленных альтернативных мощностей составляет 4,591ГВт.

Как сообщалось, в апреле-июне 2019 года Украина ввела 656 МВт мощностей ВИЭ, что было в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля альтернативных источников в структуре производства э/э по итогам второго квартала выросла до 3,3% (на 1,4 п.п.) по сравнению с итоговыми показателями января-марта этого же года. В то же время доля ВИЭ в стоимости э/э составляла 13,6%, что на 5 п.п. выше показателя по итогам первого квартала.