Нацбанк разрешил банку Ахметова хранить свои запасы наличности (обновлено)

Соответствующее решение № 718-рш приняло правление НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

ПУМБ также сможет обеспечивать банки в регионах наличными и принимать от них излишки денего и изношенные банкноты.

"ПУМБ" письменно обратился в Национальный банк о намерении стать уполномоченным банком по хранению запасов наличности регулятора и предоставил необходимую информацию. В частности, AО "ПУМБ" имеет 28-летний опыт работы по организации кассового обслуживания и 6-летний опыт работы осуществления перевозки валютных ценностей и инкассации средств с использованием самых современных технологий", – отмечается в сообщении.

До этого функции хранения запасов наличности Национального банка и проведения операций с ними во всех регионах страны выполняли подразделения следующих трех уполномоченных банков: "Ощадбанк", "Приватбанк", "Райффайзен Банк Аваль".

Как сообщалось, в августе Национальный банк принял решение допустить системно важные банки к участию в отборе банков, которые будут привлекаться к хранению запасов наличности регулятора.

Ранее Национальный банк обновил методологию определения системно важных банков, расширив их количество с трех до 14.

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 января 2019 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 8 место (59,32 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.