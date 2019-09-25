В Эстонии найден мертвым глава банка, через который отмывали сотни миллиардов

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает БизнесЦензор.

Филиал Danske Bank в Эстонии недавно оказался в центре скандала с отмыванием денег на сумму около $220 миллиардов. Полиция считает вероятным сценарием смерти Рехе самоубийство. Местные СМИ также сообщили о возможном самоубийстве Рехе.

Рехе не был подозреваемым в расследовании об отмывании денег.

В марте в интервью местным СМИ Рехе сказал, что, как генеральный директор эстонского филиала, он, естественно, чувствовал себя "ответственным". Но он также сказал, что у подразделения был "очень нормальный ежедневный" рабочий процесс.

"Компетентные органы внутри и за пределами банка сделали свою работу, насколько могли", - сказал он.

Danske Bank, которому эстонские власти предписали уйти из страны, теперь является объектом многочисленных уголовных расследований, в том числе в Дании, Эстонии и США. Некоторым из бывших руководителей банка в Дании были предъявлены предварительные уголовные обвинения.

Дело об отмывании денег в Danske Bank затронуло репутацию других европейских банков. Против шведского Swedbank в настоящее время идет расследование о возможном отмывании более $100 миллиардов. Речь идет о деньгах, которые выводились из РФ через скандинавские банки на Запад в течение нескольких лет.

Скандал с отмыванием денег оказался катастрофическим для акций Danske Bank. В прошлом году он потерял почти 50% рыночной стоимости, и в 2019 году показал еще 25% снижений. В настоящее время банк сталкивается с групповыми судебными исками недовольных инвесторов.

Как сообщал БизнесЦензор, крупнейшая в Швеции вещательная компания SVT 20 февраля опубликовала данные, согласно которым через подразделение Swedbank в Эстонии в течение нескольких лет проводились подозрительные транзакции на значительные суммы.

Позднее SVT дополнила материал сведениями из оказавшегося в ее распоряжении внутреннего отчета Swedbank: общая сумма операций составляла 135 млрд евро в 2010-2016 годах, деньги связывают с российскими источниками.

По информации SVT, банк также предоставлял ложные сведения властям США, которые направляли запросы в связи с расследованиями по "панамским досье".

Утверждается, что в число получателей таких платежей входил Пол Манафорт – руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, впоследствии осужденный за налоговые махинации, банковское мошенничество, незаконное лоббирование и оказание давления на свидетелей. В числе клиентов Swedbank, получавших подозрительные суммы, был бывший президент Украины Виктор Янукович.

Скандал из-за подозрительных операций привел к отставке гендиректора Swedbank Биргитте Боннесен.