BlaBlaCar объядиняется с билетным сервисом Busfor

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Благодаря объединению BlaBlaCar и Busfor украинский транспортный рынок ожидают существенные позитивные изменения. Наша главная цель - дать максимум возможностей для путешествий миллионам наших пользователей, дополнив совместные поездки автобусными предложениями, чтобы каждый смог выбрать наиболее подходящий транспорт в пару кликов на смартфоне. Busfor проделал огромную работу, объединив на одной платформе тысячи автобусных перевозчиков. Вместе мы смогли бы продолжить и ускорить процесс развития автобусного рынка, делая его цифровым, современным и доступным", - цитирует пресс-служба генерального директора BlaBlaCar в Украине Алексея Лазоренко.

В компании отмечают, что в настоящее время BlaBlaCar насчитывает более 80 млн пользователей по всему миру, в том числе более 5 млн в Украине. Технологии Busfor, в свою очередь, сегодня позволяют купить автобусные билеты на рейсы более 7 тыс. перевозчиков в странах Центральной и Восточной Европы.

"Объединив усилия с Busfor, BlaBlaCar получил бы уникальные технологии дистрибуции, бронирования и продажи автобусных билетов, к которым подключены автовокзалы и автостанции в регионе с населением более 300 млн человек", - говорится в пресс-релизе компании.

При этом отмечается, что объединение BlaBlaCar и Busfor не предполагает сокращения сотрудников компаний или приостановки действующих партнерств. Менеджмент обеих компаний сохранит свои позиции в рамках общей структуры.

Как сообщалось, в 2018 году BlaBlaCar впервые вышел за рамки карпулинга, объявив о покупке компании Ouibus - одного из крупнейших автобусных операторов Франции, который принадлежит государственной компании SNCF, управляющей железными дорогами страны. На текущий момент BlaBlaBus работает в семи странах (Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Германия, Испания и Италия).

BlaBlaCar (Франция) - крупнейший в мире международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков, основанный в 2006 году. Компания работает в 22 странах мира.

На рынок Украины BlaBlaCar вышел в начале 2014 года, купив украинский стартап "Подорожник".